LCI Midi du vendredi 24 juin 2022

Dans ses journaux, l'équipe de LCI Midi menée par Claire Fournier décrypte l'actualité du vendredi 24 juin 2022. Aujourd'hui, un point complet sur la situation en Ukraine avec Irena Karpa; écrivaine Ukrainienne basée à Paris, les Généraux Jean-Claude Allard, directeur de recherche à l'IRIS et François Chauvancy, consultant en géopolitique ainsi que Anne Kraatz, docteur en histoire. Zoom également en politique avec la présence de la députée Ensemble du Nord, Violette Spillebout et l'Élue écologiste à Paris 18ème en charge des mobilisations et élections à EELV.