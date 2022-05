LCI Midi du vendredi 27 mai 2022

Dans ses journaux, l'équipe de LCI Midi menée par Christophe Moulin décrypte l'actualité du vendredi 27 mai 2022. Zoom sur la guerre en Ukraine qui continue, avec notamment Roland Pietrini, ancien officier de renseignement, Anne Nivat, grand reporter et spécialiste de la Russie, ainsi que Thomas Friang, fondateur et directeur général à l'Institut Open Diplomacy. Focus ensuite sur l'approche des élections législatives, avec Prisca Thévenot, porte-parole de Renaissance. Puis retour sur la situation en Ukraine, avec Iryna Dmytrychyn, maître de conférence à l'Inalco et François-Bernard Huyghe, directeur de recherche à l'Iris.