LCI Midi du vendredi 3 juin 2022

Dans ses journaux, l'équipe de LCI Midi menée par Claire Fournier décrypte l'actualité du vendredi 3 juin 2022. Suivez en direct la messe à Saint-Paul en l'honneur de la reine Elizabeth II, non-présente à cause de la fatigue. Analyse et décryptage avec le biographe royal, correspondant du "Point" à Londres, Philip Turle, journaliste britannique et chroniqueur international, ainsi que Jérôme Carron, journaliste pour "Point de Vue", ainsi que Catherine Ivanichtchenko, rédactrice en chef adjointe de Voici. Focus quand même sur les élections législatives qui approchent, avec Maud Bregeon, porte-parole de Renaissance. Et puis zoom sur la guerre en Ukraine, avec le général François Chauvancy et Marianna Perebenesiuk, membre de Stand with Ukraine.