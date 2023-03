LCI Midi Week-end du dimanche 12 mars 2023

Après le Sénat, quel est le programme ? Le passage en force de la réforme est-il vraiment envisageable ? La mobilisation est-elle condamnée à s'essouffler ? Justement, est-ce qu’Emmanuel Macron peut contre toute attente ressortir gagnant de cette réforme ? Sa stratégie de discrétion va-t-elle finir par porter ses fruits ? On en débattra. Enfin on partira en Ukraine. Dans le Donbass, dans les villes alentours de Bakhmout où les habitants se barricadent dans la crainte de subir le même sort qu’à Bakhmout. On retrouvera nos envoyés spéciaux sur place.