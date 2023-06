LCI Midi Week-end du dimanche 18 juin 2023

La Russie a-t-elle fait exploser sciemment le barrage de Kakhovka ? Alors que Moscou et Kiev se rejettent la responsabilité de la destruction de l’ouvrage survenue début juin, une enquête du New York Times révèle l’implication de l’armée russe dans l’effondrement du barrage. La Russie, de plus en plus autoritaire. Une loi adoptée cette semaine par la Douma interdit désormais le changement de sexe. La dérive autoritaire du régime se confirme jour après jour avec des libertés individuelles de plus en plus menacées. Et puis reconstruire l’Ukraine après la guerre, quel en sera le coût ? La semaine prochaine une soixantaine de pays se retrouvent à Londres pour chiffrer le futur de l’Ukraine. Les avoirs russes à l’étranger devaient servir au financement, mais les biens des oligarques sont plus difficiles à saisir qu’on ne le pensait, pourquoi ?