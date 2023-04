LCI Midi Week-end du dimanche 2 avril 2023

Au programme de ce LCI midi, on commencera par se rendre à Tel Aviv, en Israël, où 150.000 manifestants se sont rassemblés hier. Il a mis son projet sur pause, face à la contestation, mais cela ne suffit pas. Wagner ouvre de plus en plus de centres de recrutements en Russie : des établissements avec pignon sur rue, qui vantent les mérites de la milice avec des conditions financières attractives. La guerre en Ukraine rebat un peu les cartes de l'armement occidental ! La France officialise la construction d'un nouveau porte-avions pour remplacer le Charles-de-Gaulle. Une manière d’affirmer notre puissance militaire maritime dans un contexte où il faut montrer les muscles.