LCI Midi Week-end du dimanche 21 mai 2023

A la une de LCI Midi, Bakhmout la ville martyre est-elle totalement tombée entre les mains des Russes ? Volodymyr Zelensky vient d’affirmer que non à Hiroshima malgré les affirmations hier de Wagner, puis et du Kremlin. On verra d’ailleurs que la chute de Bakhmout pourrait bien se retourner contre les Russes. Prigojine dit vouloir céder sa place à l’armée régulière d’ici 4 jours. Les Ukrainiens affirment aujourd'hui encercler partiellement la ville. Et puis la fin du G7 au Japon. Le sommet d’Hiroshima s’est achevé avec les prises de parole du président américain Joe Biden et se son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky Les sept puissances affirment soutenir l’Ukraine aussi longtemps qu’il le faudra.