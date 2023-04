LCI Midi Week-end du dimanche 23 avril 2023

Au sommaire de LCI Midi, les 100 jours du président français. Emmanuel Macron peut-il encore remonter la pente alors qu’il est presque à son plus bas dans les sondages ? Peut-il reconquérir cette partie de la France qui le déteste ? Et puis, Vladimir Poutine est-il en train de nous espionner depuis ses ambassades ? La Russie dispose d’équipements de renseignements disséminés sur le toit de ses principales ambassades d’Europe. Quelle est l’ampleur de cet espionnage ? Enfin certains Russes se revendiquent comme des “dénonciateurs professionnels non rémunérés” Mais qui sont donc ces informateurs de la police russe ?