LCI Midi Week-end du dimanche 25 juin 2023

Au programme de LCI, nous recevons Anne Genetet, députée des Français établis hors de France. On commentera avec elle l’actualité incroyable en Russie. Au lendemain d'une journée qui peut changer l’avenir de Vladimir Poutine. Le président russe est affaibli par une tentative de coup d'État de son ancien ami Evgueni Prigogine. Le patron de Wagner peut-il vraiment s’en tirer sain et sauf ? L’hypothèse d’un exil forcé en Biélorussie est avancée: On reviendra d'ailleurs sur les coulisses de cet accord inattendu avec le président biélorusse.