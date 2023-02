LCI Midi Week-end du dimanche 26 février 2023

Aujourd'hui au sommaire de LCI Midi, Vladimir Poutine accuse l'OTAN d'être devenu cobelligérant dans cette guerre en Ukraine. Pour le président russe, fournir des armes à Kiev est une participation active au conflit. De quoi mettre à mal le plan de paix proposé par la Chine et qui semblait plutôt bien reçu jusqu'ici. Vladimir Poutine va devoir faire face à un dixième paquet de sanctions. Des sanctions supposées être plus dures encore et censées priver la Russie d'une bonne dizaine de milliards d'euros. Et pendant ce temps, Wagner continue sa progression lente mais certaine dans la région de Bakhmout, notamment grâce aux nouvelles livraisons de munitions russes. La milice supposément privée semble décidément de plus en plus adossée au Kremlin.