LCI Midi Week-end du dimanche 28 mai 2023

A la Une de LCI Midi, assiste-t-on à un changement de paradigme de cette guerre en Ukraine ? La Russie semble passer ces derniers jours d’attaquante à attaquer. La peur est-elle en train de changer de camp ? Et puis sur la Côte d’Azur, l’échappée belle des oligarques ukrainiens. Depuis l’invasion de leur pays, des dizaines de familles fortunées ont afflué dans les villas du sud de la France. Ironiquement surnommés le « bataillon Monaco », vous verrez que ces oligarques sont dans le viseur du pouvoir. Enfin, c’est l’attaque nocturne de drones la plus importante sur Kiev depuis le début de l’invasion russe. C’est ce qu'affirment les autorités ukrainiennes qui annoncent la destruction de plus de 40 drones. Le bilan provisoire fait état de 2 morts et 3 blessés à Kiev.