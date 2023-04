LCI Midi Week-end du dimanche 30 avril 2023

Au sommaire de LCI Midi, le changement de ton du patron de la CFDT Laurent Berger. Il a parlé d’un délai de décence, et dit désormais “oui” pour rencontrer Elisabeth Borne la semaine prochaine. Ensuite nous verrons ce pas de plus de la contre-offensive ukrainienne. Kiev revendique l’attaque au drône de la base pétrolière de Sébastopol. Enfin à 13h30, vous retrouverez l’épisode 2 de notre documentaire : “Poutine, l’espion devenu président”.Au sommaire de LCI Midi, le changement de ton du patron de la CFDT Laurent Berger. Il a parlé d’un délai de décence, et dit désormais “oui” pour rencontrer Elisabeth Borne la semaine prochaine. Ensuite nous verrons ce pas de plus de la contre-offensive ukrainienne. Kiev revendique l’attaque au drône de la base pétrolière de Sébastopol. Enfin à 13h30, vous retrouverez l’épisode 2 de notre documentaire : “Poutine, l’espion devenu président”.