LCI Midi Week-end du dimanche 4 juin 2023

Au programme de LCI Midi, Prisca Thévenot, porte-parole de Renaissance est notre invitée. Elle réagira justement aux accusations de Clémentine Autain qui dénonce un déni de démocratie de la majorité lors de l’examen de la proposition de loi de Liot pour abroger la réforme des retraites en commission des Affaires Sociales mercredi. Et puis on partira ensuite en Russie, dans la région frontalière de Belgorod. Le Kremlin est-il en train de bombarder ses propres localités pour faire fuir les unités anti-poutine qui multiplient les incursions ? C’est en tout cas ce qu'affirme le conseiller de Volodymyr Zelensky, Mykhaïlo Podoliak. Enfin vous entendrez cette déclaration choc de la Douma d’Etat qui charge pour la 1ère fois Vladimir Poutine. Elle affirme que le président russe a échoué à tous ses objectifs en Ukraine. Le Président russe est-il de plus en plus isolé ?