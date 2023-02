LCI Midi Week-end du dimanche 5 février 2023

Au sommaire, ce dimanche 5 février 2023 ! Tout d’abord dans “Politique Week-end”, à la Une… c’est bien évidemment la réforme des retraites! Alors que l’exécutif semble avoir perdu la 1ère bataille de l’opinion… les 2 prochaines manifestations sont déjà annoncées : mardi et samedi prochain. Les Français soutiennent de plus en plus massivement la mobilisation. En Chine, Pékin se réserve le droit de répliquer après la destruction de leur ballon par Washington… Ballon qui survolait sur le sol américain depuis plusieurs jours. Enfin, en Ukraine, la ville de Bakhmout est-elle en train de tomber aux mains des Russes ? Cela fait des mois qu’on en parle. Des mois que les combats sont acharnés. Des mois aussi que le front ne bougeait quasiment pas ! Est-on aujourd’hui à un point de bascule ?