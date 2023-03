LCI Midi Week-end du dimanche 5 mars 2023

Les régimes spéciaux, c'est fini ! Les sénateurs en ont décidé ainsi, lors de l'examen du 1er article de la réforme des retraites. Voilà qui ne devrait pas calmer la colère de ceux qui comptent se rendre dans la rue mardi. Plusieurs professions ont d'ailleurs anticipé la grève et on commencé à débrayer. La mort de Staline, c'était il y a 70 ans et Poutine entend bien se servir de cette icône pourtant contestée en Russie. Mentionner Staline, c'est faire appel à la grandeur de la nation et le président russe semble l'avoir parfaitement compris pour justifier sa guerre en Ukraine. Vladimir Poutine lance pour la première fois ses "bombes planantes" sur l'Ukraine. Une technologie dite toute récente mais pourtant, vous allez voir que ça n'est pas le game-changer tant redouté par l'Ukraine.