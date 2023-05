LCI Midi Week-end du dimanche 7 mai 2023

Au programme de LCI Midi, la page des retraites est-elle enfin en train de se tourner ? Rien n’est moins sûr, mais la main tendue de la Première ministre a bel et bien été saisie par les syndicats. En pleine vague de harcèlement -supposé ukrainien- sur le sol russe… que s’est-il encore passé, hier, dans la région de Nizhny Novgorod ? L’écrivain ultranationaliste russe pro-guerre Zakhar Prilepine a été grièvement blessé dans l’explosion de sa voiture. Moscou a expédié l’enquête en quelques heures seulement, aveu du suspect à l’appui. Est-ce que c’est crédible ? Qui sont vraiment les commanditaires de ces attaques ? J-2 avant le 9 mai et c’est le défilé de tous les dangers pour la Russie, à cause des drônes notamment. Comment chaque ville, chaque oblast, se barricade-t-il ? On a vu ces derniers jours que les annulations de défilés se multiplient : l’heure est à l'extrême vigilance.