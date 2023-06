LCI Midi Week-end du samedi 10 juin 2023

Au programme de LCI Midi, la prise de parole de la procureur d’Annecy. La garde à vue de l’assaillant qui a blessé grièvement 4 bébés et 2 adultes jeudi doit avoir pris fin ce matin. On devrait en savoir plus sur ce qu’il a dit aux enquêteurs pour expliquer son geste. En Ukraine, toujours le silence radio du côté de Kiev alors que tout indique le début de la contre offensive. On verra dans le détail les progrès effectués par les Ukrainiens, mais aussi les difficultés qui se présentent déjà. A-t-on fourni assez à Kiev pour que son armée marque une avancée décisive ? Et puis l'inquiétude à la centrale de Zaporijia. Après l’explosion du barrage de Kakhovka, le niveau du réservoir qui sert à refroidir les réacteurs inquiète. La situation est-elle vraiment sous contrôle ?