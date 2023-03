LCI Midi Week-end du samedi 11 mars 2023

Tout d’abord vous entendrez le récit de nos reporters. Ils ont rencontrés des soldats ukrainiens rentrant du front de Bakhmout. Ils ont vécu l’enfer. Mais que se passe-t-il donc du côté des soldats russes sur le front ? On assiste à une multiplication affolante des vidéos de plainte des mobilisés russes sur les réseaux sociaux ! Alors comment expliquer cette recrudescence ? Pourquoi là, maintenant et à qui sont-elles adressées ? Matthieu Karmann a les réponses à toutes ces questions ! Nous sommes allés un peu partout en France pour cette septième journée de mobilisation. Entre 800 000 et 1 million de manifestants sont attendus dans les rues.