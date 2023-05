LCI Midi Week-end du samedi 13 mai 2023

Au sommaire ce midi, la percée ukrainienne à Bakhmout ces dernières heures est-elle une rampe de lancement pour la contre-offensive de Kiev ? L’armée russe reconnaît un recul. Le patron de Wagner, Evgueni Prigogine, parle de déroute et accuse même les troupes russes de fuir. Et puis nouvelle tournée diplomatique sous très haute sécurité pour le président ukrainien qui a rencontré ce matin son homologue Sergio Mattarella. Il va aussi s’entretenir dans la foulée avec le Pape François et la présidente du conseil italien, Giorgia Meloni. Pourquoi Volodymyr Zelensky vient-il en Italie aujourd’hui ? Enfin, la campagne qui circule sur les réseaux, sur Telegram pour proposer la candidature de Prigogine pour 2024. Un site a même été créé, avec des affiches de campagne PRIGOGINE 2024.