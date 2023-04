LCI Midi Week-end du samedi 15 avril 2023

Au programme de ce midi, la contre-offensive ukrainienne. Après en avoir tellement assuré la réussite, l’Ukraine n’a plus le droit à l’erreur. Quelles seraient les conséquences de son échec ? Nous parlerons aussi de la Chine de Xi Jinping. Elle se trouve sur une ligne de crête de plus en plus étroite concernant sa position dans la guerre en Ukraine. En politique, Emmanuel Macron va s’exprimer lundi ou mardi prochain selon une information LCI. Le chef de l’Etat n’a pas perdu de temps pour promulguer la loi sur les retraites : quelques heures seulement après le feu vert du Conseil Constitutionnel.