LCI Midi Week-end du samedi 17 juin 2023

Au programme de LCI Midi, la Contre Offensive ukrainienne en plein flou. Les troupes de Kiev revendiquent des victoires alors que Vladimir Poutine évoque une contre offensive vouée à l’échec. Qu' en est-il exactement ? La menace Nucléaire est de plus en plus concrète. La Russie a commencé à envoyer des missiles chez son allié Biélorusse, Volodymyr Zelensky craint une explosion de la centrale de Zaporijia provoquée par Moscou. Le nucléaire souvent évoqué durant ce conflit peut-il vraiment être utilisé ? Le chiffre est impressionnant, les Ukrainiens perdraient quelque 10 000 drones par mois sur le champ de bataille. Côté Russe et côté ukrainiens ces engins sont devenus indispensables aux combats, mais pourquoi se sont-ils imposés ?