LCI Midi Week-end du samedi 1er avril 2023

Au programme de LCI Midi samedi, l'Ukraine prépare doucement sa contre-offensive. Une opération qui n'aura pas lieu avant un mois ou deux, mais qui est toutefois rendue possible par les nombreuses livraisons d'armes occidentales. Mais est-ce assez ? Que prévoit la Russie en voyant cette vague militaire arriver face à elle ? La Russie ne vend plus son pétrole à l'Europe mais assure avoir trouvé la parade en faisant des affaires avec la Chine et l'Inde, par exemple. Faut-il la croire ? La Russie désigne l'Occident comme l'origine de "menaces existentielles". Un terme important parce que c'est celui qu'utilise Moscou pour justifier un usage potentiel de l'arme nucléaire. Un simple jeu diplomatique, ou un réel danger ? La Chine peut-elle encore changer d'avis ? L'Ukraine dit qu'elle hésite. Emmanuel Macron se rend à Pékin la semaine prochaine, on verra si ça peut changer quoi que ce soit à ce conflit.