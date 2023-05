LCI Midi Week-end du samedi 20 mai 2023

Au programme de LCI Midi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky arrivé à Hiroshima à bord d’un avion mis à sa disposition par la France. On a suivi en direct ces rencontres avec les autres dirigeants du G7. Ils appellent ce matin d’une seule voix Pékin à "faire pression sur la Russie”. Les Etats-Unis ont enfin donné leur feu vert pour la livraison des F-16. Tous les détails pratiques restent à fixer. Joe Biden et Volodymyr Zelensky vont se voir en tête à tête au Japon. La route risque d’être encore longue avant l'arrivée des avions de chasse tant attendus. Dans cette guerre, cette bataille restera un symbole. Il y a un an Marioupol tombait entre les mains des Russes, devenue ville martyre aujourd’hui russifiée à marche forcée.