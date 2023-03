LCI Midi Week-end du samedi 25 mars 2023

Au programme de ce midi, vous entendrez des témoignages exceptionnels de combattants Wagner, tout juste rentrés en Russie, après six mois passés au front. Ils sont pour la plupart d’anciens prisonniers. Se pose alors la question de leur réinsertion. La contre-offensive ukrainienne qui se prépare inquiète le Kremlin, qui évoque plusieurs scénarios. Lequel est le plus crédible ? A 13H dans Politique week-end, nous avons parlé crise sociale et crise politique. Andréa Kotarac, porte-parole du RN et Christian Estrosi, vice-président de Horizons, ont répondu aux questions de Solenn Riou.