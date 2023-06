LCI Midi Week-end du samedi 3 juin 2023

A la une de LCI Midi, cette déclaration choc du conseiller du président Volodymyr Zelensky : “La guerre s’étendra à toute la Russie”. Voilà ce qu’affirme Mikhaïlo Podolyak alors que depuis plusieurs jours, les régions frontalières russes sont visées quotidiennement par des frappes. Est-ce un instant crucial qui va déterminer la suite de la guerre ? Et puis focus sur cette guerre dans la guerre : Kiev et Moscou s’affrontent par drones interposés. Vous verrez surtout le coup de chaud du Kremlin qui rivalise d’ingéniosité pour tenter de contrer ces drones ukrainiens. Enfin on vous montrera à quel point ces frappes, ces incursions en Russie bouleversent les familles de l’élite russe. Certaines se déchirent désormais autour du soutien ou non à apporter à l’opération militaire spéciale.