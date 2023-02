LCI Midi Week-end du samedi 4 février 2023

Au sommaire ce samedi 4 février 2023 : le mystère autour de ces 2 ballons chinois apparus au-dessus des Etats-Unis, et de l’Amérique latine… C’est un ballon espion, accusent les américain ! “Non, c'est un ballon météorologique s’excuse les Chinois.” L’espace aérien est-il en train de devenir un nid d'espions ? Faut-il interdire aux athlètes russes et biélorusses de participer aux Jeux olympiques de Paris 2024 ? Vous verrez que certains pays européens comptent même boycotter les jeux, si les Russes venaient à y participer, même sous bannière neutre. Enfin, nos reporters racontent, on les retrouvera sur le terrain, leur reportage avec les irréductibles de bakhmout, qui refusent de partir.