LCI Midi Week-end du samedi 4 mars 2023

Ça ne serait plus qu'une question d'heures avant que la Russie ne mette la main sur la ville de Bakhmout. Les Ukrainiens semblent l'avoir parfaitement compris et seraient en train de planifier un retrait pur et simple de cette ville disputée depuis plus de 7 mois. La menace répétée, appuyée, du nucléaire ne serait-elle que du vent ? C'est en tout cas ce que dit un nouveau rapport : la Russie agite ce spectre très régulièrement, mais elle n'aurait absolument pas l'intention de mettre ses menaces à exécution. À quoi ressemblera la France mardi prochain ? Journée noire, pays à l'arrêt : les syndicats se mobilisent en force pour faire face à la réforme des retraites.