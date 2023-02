Le 10h/12h Week-end du 11 février 2023

Au programme, ce samedi 11 février : on part ce matin en Turquie et en Syrie pour évoquer l’un des séismes les plus meurtriers de l’Histoire. Puis on part en Ukraine où l’Occident n’accepte toujours pas d’envoyer ses avions de combat. Pourtant, Volodymyr Zelensky a tout essayé. Londres, Paris, Bruxelles, tournée européenne express pour le président ukrainien qui espérait repartir avec des promesses. L’Ukraine traverse en plus une phase très compliquée : l’offensive russe a déjà commencé. Au cœur du Donbass à l’est du pays… C’est précisément là que l'armée russe grignote du terrain. Le constat est sans appel : les Russes progressent, les Ukrainiens reculent.