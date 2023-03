Le 10h/12h Week-end du dimanche 12 mars 2023

Evgueni Prigojine, patron de la milice Wagner se met de plus en plus en scène : il veut se présenter à l'élection présidentielle ukrainienne en 2024. Cela montre un homme sans aucun filtre, qui ose tout, et qui se voit déjà en personnage indispensable dans la Russie de demain. La situation à Bakhmout empire de jour en jour. La Vice-Première ministre ukrainienne le reconnaît dans le Journal du Dimanche ce matin. Les ukrainiens prépareraient encore une contre-offensive pour reprendre la ville. Greenpeace accuse la France de faire tourner ses centrales nucléaires grâce à l'uranium et au retraitement russe. L'un de ses représentants était en duplex avec nous. Le gouvernement français comme EDF démentent.