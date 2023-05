Le 10h/12h Week-end du dimanche 14 mai 2023

Après l'Italie et le Vatican, Volodymyr Zelensky est à Berlin. Il est arrivé chez le Président allemand avant de rencontrer Olaf Scholz. Visite obligée après l’annonce du chèque allemand de 2,7 milliards pour l'envoi de nouvelles armes. Des ukrainiens utiliseraient déjà leurs nouvelles armes longue portée comme les missiles britanniques Storm Shadow pour frapper en Russie. Deux avions de chasses et deux hélicoptères de Moscou ont été abattus hier au-dessus de Briansk. Le Président ukrainien serait de plus en plus offensif selon le Washington Post. Zelensky voudrait frapper le sol russe en profondeur, mais aussi le pipeline alimentant la Hongrie, quitte à bousculer ses généraux et les américains, hostiles à toute frappe au cœur de la Russie.