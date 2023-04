Le 10h/12h Week-end du dimanche 16 avril 2023

Au programme ce matin, l'Ukraine. En ce dimanche de la Pâques orthodoxe, russes et ukrainiens célèbrent en pleine guerre. Deux églises distinctes et qui se séparent de plus en plus à grand coup de discours nationalistes. En tout cas, il n'y a pas eu de trêve et de nouveaux bombardements russes ont touché la ville de Zaporijia. La Chine au cœur de la nouvelle diplomatie mondiale. Tous font le voyage vers Pékin : le Chancelier Scholz, Emmanuel Macron, le Président Lula, les Iraniens, les Saoudiens. Le ministre chinois des Affaires étrangères est aujourd'hui à Moscou. Quel rôle endossera demain la Chine ? Et puis c'est la nouvelle arme de l'apocalypse de Vladimir Poutine, présentée en exclusivité sur la télé russe : un drone sous-marin. Une torpille nucléaire capable de raser la Grande Bretagne et une partie de l'Europe en créant un tsunami radioactif de plusieurs centaines de mètres.