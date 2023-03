Le 10h/12h Week-end du dimanche 19 mars 2023

Au programme de ce dimanche : personne ne s’y attendait : Vladimir Poutine en Ukraine. Il s’est rendu à Marioupol, à Rostov-sur-le-Don et en Crimée, pour fêter les neuf ans de son annexion illégale. Est-ce une provocation après le mandat d’arrêt émis par la Cour Pénale Internationale ? La Russie cherche de nouveau à recruter après les milliers de soldats morts sur le front. Faire des études longues ne permettra peut-être plus d’échapper au service militaire. Enfin, Xi Jinping veut-il la paix ? Le dirigeant chinois se place plus que jamais en médiateur. Il reste toujours accusé de jouer un double-jeu après les preuves révélant une éventuelle livraison d’armes vers la Russie. Il rencontrera son homologue russe Vladimir Poutine dès demain.