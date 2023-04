Le 10h/12h Week-end du dimanche 2 avril 2023

Au programme de ce dimanche, deux nouveaux volontaires français tués sur le terrain en Ukraine. Qui étaient-ils ? Combien de volontaires français et étranger se trouvent là-bas ? Un nouveau porte-avions nucléaire français opérationnel vers 2040. Le chantier sera lancé dans deux ans selon les précisions du Ministre des Armées dans le Parisien ce dimanche matin. Il remplacera le Charles de Gaulle. Et enfin Emmanuel Macron s'envole pour la Chine mercredi et prévient Pékin : s'engager plus en avant aux côtés des russes serait un geste funeste. Pékin qui joue un rôle de plus en plus important dans le conflit ce qui inquiète les occidentaux.