Le 10h/12h Week-end du dimanche 23 avril 2023

Au programme du 10-12 aujourd’hui, les déclarations de l’ambassadeur de Chine en France sur LCI. Lu Shay conteste la souveraineté des anciens Etats soviétique et de l’appartenance de la Crimée à l’Ukraine. La Chine est-elle allée trop loin ? Se rapproche-t-elle de la Russie ? En plus d'espionner sa propre population, Moscou espionne aussi ses voisins. Il surveillerait depuis les ambassades avec de nouveaux équipements électromagnétiques, c’est ce que révèle une enquête suédoise. La tension s'intensifie au Soudan . La France a commencé une opération d'évacuation rapide de ses ressortissants et de son personnel diplomatique . La situation sur place est devenue très dangereuse : les affrontements entre l’armée régulière et les paramilitaires ont déjà fait plus de 400 morts ces derniers jours. La milice Wagner est bien sur place et semble tirer certaines ficelles.