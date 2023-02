Le 10h/12h Week-end du dimanche 26 février 2023

Nous partirons d’abord en Ukraine, et plus précisément au cœur du Donbass à Bakhmout. L’étau se resserre autour de l’armée ukrainienne.Wagner revendique depuis quelques heures la prise d’un village à seulement 2km de la ville. Nous partirons aussi à Kherson, dans le sud du pays, ville libérée par les Ukrainiens depuis bientôt 4 mois mais toujours bombardée par les Russes. Nous avons fait le point avec nos envoyées spéciales sur place, reportages édifiants également à découvrir dans cette édition. Nous sommes allés également en Chine. C’est là où Macron se rendra en avril prochain. Il l’a annoncé hier alors qu’il visitait le salon de l’agriculture. Peut-on considérer le gouvernement chinois comme un médiateur fiable dans ce conflit ? Alors que la Chine appelle la Russie et l’Ukraine à reprendre le dialogue, on apprend qu’elle est suspectée de vouloir livrer des drones militaires à l’armée de Vladimir Poutine. Quelle est sa position dans cette guerre ? Est-elle la seule alliée de la Russie ? Nous en avons débattu avec nos experts.