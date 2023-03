Le 10h/12h Week-end du dimanche 26 mars 2023

Au programme de ce dimanche matin, Vladimir Poutine joue de nouveau à faire peur à l'Occident et au Monde. Il annonce le déploiement de bombes nucléaires tactiques en Biélorussie. Réaction immédiate de Kiev ce matin : la Russie a pris en otage nucléaire le Bélarus. Vladimir Poutine qui n'hésite pas non plus à faire la leçon à Emmanuel MACRON sur sa réforme des retraites. Une déclaration surréaliste du Président russe. Et puis la Chine se voit de plus en plus en Grand Maître du jeu mondial. Vassalisation de la Russie, haine des démocraties, mise en place d'un nouvel ordre planétaire : c'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron va parler à Xi Jinping dans 10 jours, aux côtés d’Ursula Van der Layen.