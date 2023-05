Le 10h/12h Week-end du dimanche 28 mai 2023

Au programme du 10-12, la Russie semble jouer à un jeu très dangereux. Selon les renseignements ukrainiens, Moscou s'apprête à utiliser les armes chimiques sur des soldats dans le but de faire accuser Kiev. Mais aussi le nucléaire civil, en prévoyant des rejets catastrophiques de substances radioactives. Wagner est en train de quitter Bakhmout mais est-il en train de quitter l'Ukraine ? La question se pose alors que la milice de mercenaires se replie dans 3 localités ukrainiennes. Mais pour aller où ensuite ? Et faire quoi ? La contre-offensive semble se rapprocher et selon les dernières indiscrétions ukrainiennes et britanniques, c'est bel et bien la Crimée qui pourrait être la cible privilégiée de Kiev. Pour être plus précis, c'est même le fameux pont de Crimée qui pourrait être dans le viseur. Un pont crucial, essentiel, vital, pour la Russie.