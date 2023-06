Le 10h/12h Week-end du dimanche 4 juin 2023

Au programme du 10-12, de nouveaux bombardements de part et d’autre en Ukraine et en Russie. La ville de Dnipro a été touchée par des missiles et des drones russes, et la région de Belgorod reste toujours la cible de tirs. La guerre touche désormais les deux camps, et plus de 5000 russes ont été évacués dans des conditions chaotiques vers la ville de Belgorod. L’opinion russe commence à questionner la capacité du Kremlin à gérer le conflit. Volodymyr Zelensky, lui, rappelle que la contre-offensive ukrainienne est proche mais lance une nouvelle pique à l’Occident : sans supériorité aérienne, c’est dangereux. Enfin, l’incroyable affaire de pétroliers russes fantômes qui n’apparaissent pas sur les radars ou les cartes. Ils sont pourtant bien réels et contournent ainsi les sanctions.