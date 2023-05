Le 10h/12h Week-end du dimanche 7 mai 2023

Au programme du 10-12, l'Ukraine, et la tentative d'assasinat sur cet écrivain ultra nationaliste russe qui pose bien des question. A l'approche de la contre-offensive ukrainienne mainte fois annoncée et des cérémonies du 9 mai, les attentats anti-russes se multiplient. Nouvelle alerte sur la centrale de Zaporijia ! Le grand patron de l'AIEA tire la sonnette d'alarme alors que les russes disent évacuer la région. L'Agence Internationale alerte ce matin sur la situation potentiellement dangereuse autour du site. Enfin dans l'enfer de Bakhmout, une milice chasse l'autre. Wagner et Prigogine quitteront le terrain le 10 mai, faute de munitions. Kadyrov et ses Tchétchènes les remplaceront : un scénario militaire lunaire qui a très certainement reçu le feu vert du Kremlin.