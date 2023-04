Le 10h/12h Week-end du samedi 1 avril 2023

Au programme de ce samedi, alors qu'il est de plus en plus question d'une contre-offensive ukrainienne annoncée pour avril ou mai par le ministre de la Défense, l’Ukraine amasse armes et munitions occidentales en mettant une grande partie de leur armée au repos. Face aux difficultés qui s'accumulent, Vladimir Poutine change de doctrine et qualifie les Etats-Unis et leurs alliés de menace existentielle contre la Russie, brandissant à nouveau l'arme nucléaire. Et la Chine dans tout cela ? Pour Volodimir Zelensky , elle hésite encore à aider Moscou. Emmanuel Macron part mercredi pour Pékin et met déjà en garde Xi Jinping de ne pas soutenir militairement les Russes.