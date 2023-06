Le 10h/12h Week-end du samedi 10 juin 2023

Au programme du 10-12, l'Ukraine, et l'offensive ukrainienne qui a débuté. C'est Vladimir Poutine lui-même qui le dit et en profite pour fustiger les troupes de Kiev qui n'auraient atteint aucun de leurs objectifs. Silence radio côté ukrainien. Y-a-t-il des craintes pour le refroidissement de la méga centrale nucléaire de Zaporijia après la destruction d'une partie du barrage de Nova Kakhovka ? Ce sont aussi les risques sanitaires qui inquiètent les autorités, avec notamment la dispersion des mines et la propagation de maladies comme le choléra. Le quotidien britannique The Guardian n'exclu pas que des polonais aillent au front. Mise au point immédiate du ministre Ukrainien des Affaires étrangères hier : nous ne souhaitons pas de soldats étrangers sur notre sol.