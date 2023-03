Le 10h/12h Week-end du samedi 11 mars 2023

Va-t-on vers un durcissement de la contestation contre la réforme des retraites ? Des manifestations se tiennent dans 42 villes cet après-midi en France. Les syndicats particulièrement sont remontés et n'ont pas digéré la fin de non recevoir d'Emmanuel Macron. Nos envoyés spéciaux sont mobilisés, sur les raffineries de pétrole, les marchés, ou avec la grève des poubelles à Paris. L'Ukraine et ces armes longue-portée américaines pourraient changer le cours de la guerre. Les américains dépensent plus d'argent dans la guerre en Ukraine que celle d'Afghanistan. Nous sommes aussi revenus sur la bataille sanglante de Bakhmout. Les Russes et Wagner ne feraient pas de gains significatifs.