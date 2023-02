Le 10h/12h Week-end du samedi 12 février 2023

Au programme, ce samedi 12 février : plus de 28.000 morts suite au terrible séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie. Analyse de cette situation tragique et des enjeux politiques avec nos experts en plateau. Et si l’Occident se décidait enfin à livrer des avions de combat à l’Ukraine ? C’est en tout cas ce que souhaite la Pologne. Vous découvrirez également un reportage exceptionnel de nos envoyés spéciaux en Crimée. Nous serons avec Jérôme Garro, l’un des rares reporters à avoir eu accès à ce territoire très convoité. Nous évoquerons avec lui cette péninsule annexée par la Russie en 2014 et que Kiev veut impérativement reprendre.