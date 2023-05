Le 10h/12h Week-end du samedi 13 mai 2023

Au programme du 10-12, l'Ukraine et le retournement dans la ville martyr de Bakhmout. Les Russes promettent de prendre la ville pour le 9 mai mais c'est le contraire qui est en train de se dérouler. Les soldats de Moscou qui fuient, redéploiement : c’est ce que dit pudiquement le Kremlin alors que le patron de Wagner, Evgueni Prigojine, admet qu'il n'arrive plus à tenir le front. On reviendra également sur ces nouvelles armes occidentales qui pourraient changer la face du conflit et la livraison par les britannique de missiles Storm Shadow. Ils sont capables de frapper à 300 km à l'intérieur du territoire russe ou en Crimée. Enfin, nous irons à Rome, avec l'arrivée du Président Zelensky.