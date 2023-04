Le 10h/12h Week-end du samedi 15 avril 2023

Au programme de ce samedi, l'Ukraine et l'interminable prise de Bakhmout par les troupes russes mètres par mètres. On reviendra également sur le désarroi de ces soldats russes littéralement vendus à la milice Wagner. On reviendra sur l'inculpation dans la nuit de ce très jeune militaire américain, Jack Teixeira, 21 ans. Il risque de finir sa vie en prison, inculpé de transmission d'informations relatives à la défense nationale et conservation de matériel classifié. Et puis la Chine se pose de plus en plus en centre de la diplomatie mondiale. Le Président brésilien Lula, de retour de Pékin, reproche ce matin aux Etats-Unis d'encourager la guerre en Ukraine.