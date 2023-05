Le 10h/12h Week-end du samedi 20 mai 2023

Au sommaire du 10-12, Volodymyr Zelensky, le super invité du G7 à Hiroshima où il est arrivé. Le Président ukrainien a enfin reçu le feu vert américain pour la livraison de d’avion de chasse F-16. Grâce au G7 la paix sera plus proche dit-il. Il reste à former au plus vite des pilotes ukrainiens et à s'assurer qu'ils ne rentreront pas en profondeur en territoire russe : c'est la hantise des Occidentaux. Enfin, l'OTAN se remet en question face à la menace russe. Il va falloir tout reprendre à zéro pour affronter une nouvelle guerre froide et un monde bipolaire souvent anti-occidental. L’armée française, elle, accuse un gros retard en technologie et en capacité opérationnelle.