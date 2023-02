Le 10h/12h Week-end du samedi 25 février 2023

Au sommaire dans le 10/12h ce samedi 25 février 2023, la guerre frappe à nos portes depuis un an. La journée d’hier était marquée par un triste anniversaire… Celui du début du conflit en Ukraine. L’armée de Volodymyr Zelensky a plus que jamais besoin de nouvelles armes. les premiers chars Leopard en provenance de la Pologne sont arrivés sur le front. L’image est symbolique. Darius Rochebin est à Kiev pour l’anniversaire de la guerre en Ukraine. Il fera le point avec Oleksiy Danilov, le chef de la sécurité en Ukraine. Nous irons également en Chine. Où le gouvernement a publié hier un plan de paix en 12 points. Il appelle la Russie et l’Ukraine à reprendre le dialogue. Dans le même temps, on apprend que la Chine est suspectée de vouloir livrer des drones militaires à la Russie.