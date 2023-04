Le 10h/12h Week-end du samedi 29 avril 2023

Au sommaire du 10-12, la destruction par un drône ukrainien d'un dépôt pétrolier russe dans le grand port de Sébastopol en Crimée. Est-ce que cela pourrait signer le début de la contre-offensive ukrainienne ? "Nous sommes prêts", c’est ce que répète le ministre de la Défense ukrainien. Il peut compter sur 230 chars occidentaux et plus de 1500 véhicules blindés. Est-ce une simple désinformation pour affoler les russes ou un vrai tournant possible de la guerre ? Et puis direction le Soudan, où les combats se poursuivent malgré les trêves annoncées. Les étrangers fuient en masse par avions et bateaux.