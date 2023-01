Le 10h/12h Week-end du samedi 29 janvier 2023

Au programme ce dimanche 29 janvier : après les chars, les avions occidentaux , selon le conseiller du Président Zelensky , les négociations seraient déjà en cours pour obtenir des F-16 . Entre-t-on dans une nouvelle phase de la guerre ? Emmanuel Macron veut toujours parler avec Vladimir Poutine, laisser la ligne ouverte, mais pourquoi faire ? L'armée russe commence à embrigader les enfants et les ados, programme militaire dans le secondaire et camp de pionniers avec démontage de kalachnikov et propagande nationaliste...