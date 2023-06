Le 10h/12h Week-end du samedi 3 juin 2023

Au programme du 10-12, la déclaration de la matinée du principal conseiller de Volodymyr Zelensky, Mykhaïlo Podoliak : "Nous allons étendre la guerre à toute la Russie". Ce matin encore, on a assisté à de nouvelles frappes ukrainiennes sur la région russe de Belgorod. Les troupes de Moscou sont obligées de se redéployer pour protéger la frontière russe. C’est exactement ce que cherchaient les Ukrainiens. Et si la peur commençait à changer de camp ? Volodymyr Zelensky, lui, veut toujours plus d'armes mais il reste pragmatique. Il le dit dans la nuit : l'Ukraine ne pourra pas rejoindre l'OTAN tant que la guerre se poursuit. Une guerre qui va durer prévient le Chef d'État Major de l'armée américaine, le Général Milley. Il est actuellement en France pour participer aux cérémonies-hommage du débarquement du 6 juin 1944.